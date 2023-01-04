美驻古巴大使馆关闭5年后 全面恢复移民签证申办

（法新社古巴哈瓦那3日电） 美国驻哈瓦那大使馆因馆内外交人员遭受不明「声波攻击」而关闭5年后，今天终于对古巴民众恢复完整的移民签证申办服务。

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古巴正遭遇30年来最严峻的经济危机，从这个共产主义岛国流向美国的人数创下新高，这些人主要是无证移民。

大使馆上周透过声明表示：「美国正藉由扩大在哈瓦那的领事业务，以及重启古巴家庭团圆入境许可计画（Cuban Family Reunification Parole Program），努力确保古巴民众安全、合法且有秩序地移民。」

使馆将全面开放「处理移民签证」，不过观光签证目前仍受到限制。

美国驻哈瓦那大使馆外交人员和眷属陆续出现后来被俗称为「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的症状后，2017年时美国总统川普下令关闭使馆。

美国驻其他国家的代表机构人员后来也陆续声称遭到锁定，但这类攻击的确切性质至今仍是个谜。

美国驻哈瓦那大使馆关闭，意味着当时寻求前往美国的古巴民众面临花费高昂的行政程序，必须前往第三国申办签证，通常是到位于南美洲北部的盖亚那。

© 2023 AFP