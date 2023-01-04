菲律宾整肃警方贪腐势力 当局吁高阶警官请辞

（法新社马尼拉4日电） 菲律宾政府整肃警方涉及非法毒品交易的贪腐势力，要求约300名高阶警官「礼貌性」请辞，接受审查。 菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）任内强力扫毒，新总统小马可仕（Ferdinand Marcos）上台后，萧规曹随。

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菲国当局调查发现「少数」警官卷入毒品交易，内政部长阿巴洛斯（Benjamin Abalos）呼吁300名左右的高阶警官「礼貌性」请辞。

阿巴洛斯说，这些警官可以继续上班，不过同时会有一个5人小组审阅他们的纪录，一旦发现罪证，将会接受他们的辞呈。

阿巴洛斯在马尼拉国家警察总部的记者会上表示：「倘若未涉及，就无须担心。」

他还说，任何未递出辞呈者「将有嫌疑」。

阿巴洛斯说这种方式虽激进，但是比较快速的方式。因为之前针对贪污警官的调查不但耗时，也徒劳无功。

这并不是菲律宾当局首次以这类严厉手段整顿警方。

前总统罗慕斯（Fidel Ramos）在1990年代初期整顿警方，下令所有年龄超过56岁的警官，或任职超过30年的警察辞职。当时的国家警察首长和其他9名高级警官因而请辞。

阿巴洛斯说，这项计画是国家警察总长阿祖林（Rodolfo Azurin）和其他高级警官所提议。他说，阿祖林预期也将递出辞呈，并且接受审查。

「这是唯一快速整顿警方的方法。当你的伙伴在背后放枪，战争将很难打下去。」

菲律宾企业风险和安全顾问公司Philippine Strategic Associates主任罗慕斯-琼斯（Sam Ramos-Jones）表示：「若无人辞职，他将更有理由以强硬手段打击贪腐。」他指的是诉诸法院。 他指出，虽然这个方法本身无法根除警方贪腐势力，但可以「向低阶警官释出讯息，那就是前朝或许可以容忍的行径，现在已不再是。」

© 2023 AFP