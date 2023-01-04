难以繁衍出后代 英国将归还大猫熊「阳光」及「甜甜」给中国

（法新社爱丁堡4日电） 英国苏格兰爱丁堡动物园（Edinburgh Zoo）今天表示，中国出借给英国的一对大猫熊「阳光」及「甜甜」经过多年努力，仍难以繁衍出后代，今年租约到期将把这对猫熊还给中国。

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法新社及英国广播公司（BBC）报导，阳光与甜甜是在2011年12月抵达爱丁堡，这对大猫熊满10年租期后必须归还给中国，但因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情延长了两年，即2023年到期。官员已证实，它们可能最快于今年10月底离开英国。

苏格兰皇家动物学会（Royal Zoological Society of Scotland）表示，在阳光及甜甜今年离开英国前，该协会计画为它们举行「盛大的送别会」。

学会总裁菲尔德（David Field）指出：「身为在英国的唯二大猫熊，它们深受访客欢迎，已帮助数以百万人与自然连结，并为野生动物保护募集重要资金。」

大猫熊在圈养环境中难以繁殖，可能对自然交配失去兴趣，或者根本不知道如何交配。当地团队曾多次为它们进行人工授精，但均以失败告终。

根据动保组织「猫熊国际」（Pandas International ），雌性大猫熊每年只在春季有一次发情期，可怀孕状态仅有24至36个小时。

在2021年疫情期间，爱丁堡动物园曾考虑将这对大猫熊还给中国，不再与中方续约，因为疫情造成了的沉重财务压力。它们是英国仅有的一对大猫熊，每年的租借费用约100万英镑（约新台币3850万元）。

© 2023 AFP