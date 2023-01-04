1968年电影「殉情记」曾拍裸体画面 昔童星控性剥削

（法新社洛杉矶3日电） 出演1968年电影「殉情记」（Romeo and Juliet）男女主角的昔日童星，近日控告电影制作公司在片中短暂拍摄他们裸露的场景已构成性剥削，并涉嫌违法散布青少年裸露影片。

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「殉情记」是英国文豪莎士比亚名剧「罗密欧与茱丽叶」的电影版本之一，曾获多项奥斯卡奖肯定。

这次指控是由当年15岁的女主角奥莉薇雅赫西（Olivia Hussey）和16岁男主角雷纳德怀汀（Leonard Whiting）提出，目前两人都已高龄70多岁。

两人上周在圣塔蒙尼加（Santa Monica）提起的诉状中指出，电影制片公司派拉蒙影业（Paramount Pictures）在片中一幕卧室场景拍到臀部及裸露的乳房，不但构成性剥削罪嫌，该公司更涉嫌违法散布青少年裸露影片。

诉状指出，2019年过世的导演法兰柯齐费里尼（Franco Zeffirelli）当时诱骗他们演出这一幕，并称要是没有这一幕「这部电影就会失败」；他最初还坚称会让两人穿上肤色内衣，不会真的全裸。

然而诉状写道：「被告不诚实，还在他们不知情的状况下偷偷拍摄未成年人裸露或部分裸露的画面，违反了有关猥亵、剥削未成年人并藉此牟利的州及联邦法律。」

这起控诉向制片公司求偿数亿美元。虽然两人都凭藉在本片中的出色演技获得金球奖（Golden Globe）肯定，诉状指出，2名演员自电影上映55年来饱受精神痛苦与情绪困扰，此后两人在专业领域都仅取得有限的成功。

两人的委任律师格森（Solomon Gresen）告诉法新社，尽管这部电影上映多年，所造成的伤害却丝毫未减，尤其后来该片又重新上映，「如果他们当时未满16岁，就是未满16岁，这既是未成年人的情色画面，就应该被禁止」。

派拉蒙影业没有立即回应法新社的置评请求。

© 2023 AFP