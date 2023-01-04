FDA批准药局贩售堕胎药

（法新社华盛顿3日电） 美国卫生官员今天表示，美国零售药局将获准贩售堕胎药。这将是去年最高法院作出推翻联邦宪法保障堕胎权的历史性裁定后，显着扩大堕胎途径之举。

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美国食品暨药物管理局（FDA）宣布的此一法规松绑代表终止妊娠药物「美服培酮」（Mifepristone）将成为第一款获准在堕胎合法州的药局贩售的堕胎药，但仍需医师开立处方笺才能购买。

这款堕胎药过去只能透过少数网路药局购买，或是透过合格医师和诊所取得。

自从保守派主导的最高法院去年6月作出推翻「罗诉韦德案」（Roe versus Wade）保障堕胎权的历史性裁定以来，堕胎药需求持续攀升。

妇女堕胎权受1973年「罗诉韦德案」保障长达半世纪之久。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union）乐见美国食品暨药物管理局的上述决定。

反堕胎组织「SBA名单」（Susan B. Anthony List）主席丹宁费尔瑟（Marjorie Dannenfelser）则猛烈抨击这项决定，并在声明中表示：「拜登政府又一次证明，他们对堕胎产业利益的重视，胜于妇女安全和未出世孩子的性命。」

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