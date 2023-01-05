声援示威被捕 伊朗影后获释

（法新社巴黎4日电） 律师表示，先前因支持声援库德族女子艾米尼的示威运动，而被关押近3周的伊朗影后塔兰妮阿莉多丝蒂（Taraneh Alidoosti），今天已获当局释放。

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塔兰妮阿莉多丝蒂屡次对22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引发的示威浪潮表达支持，去年12月17日因「发布虚假扭曲内容并煽动混乱」而遭拘留。

律师米诺伊（Zahra Minooee）告诉伊朗学生通讯社（ISNA）：「我的委托人今天（星期三）获得保释。」

包括「东方报」（Shargh）在内的伊朗媒体刊登照片，显示塔兰妮阿莉多丝蒂手捧鲜花走出德黑兰的伊文（Evin）监狱，她没戴伊斯兰头巾，显然是在藐视伊朗严格的着装规定。

照片显示，仍在国内的伊朗电影业知名人物前来欢迎她，其中包括导演哈吉吉（Mani Haghighi）和萨伊德卢斯塔伊（Saeed Roustayi）。还有照片拍到她搭车离开时吐舌，比出代表胜利的V手势。

塔兰妮阿莉多丝蒂是伊朗电影界最受赞誉的明星之一，数度在名导阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的电影作品中演出，包括「新居风暴」（The Salesman），该片赢得2017年美国奥斯卡金像奖最佳外语片。

塔兰妮阿莉多丝蒂遭拘留引发电影业强烈抗议，并加剧人们对当局镇压3个多月示威活动的担忧。至今示威已导致数千人被捕。

© 2023 AFP