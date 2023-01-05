抗议漫画辱最高领袖 伊朗关闭境内法国研究机构

（法新社巴黎5日综合外电报导）伊朗今天宣布关闭位于首都德黑兰的法国研究机构，以抗议法国嘲讽杂志「查理周刊」（Charlie Hebdo）刊出有关伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的漫画。

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法新社报导，伊朗外交部发布声明说：「第一步，外交部终止法国伊朗研究所（IFRI）的活动。」德黑兰当局昨天警告法国将承担后果。

IFRI隶属于法国外交部，是一个历史考古研究机构，成立于1983年。

22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「不当着装」而被伊朗道德警察逮捕，去年9月16日在拘押期间死亡，引发伊朗全国各地超过3个月的抗议浪潮。

伊朗当局强力镇压抗议活动，总部设于挪威奥斯陆的「伊朗人权」（Iran Human Rights）组织表示，当局的镇压行动已造成至少476人丧命。伊朗官员称这些示威是「暴乱」。

查理周刊昨天在纪念2015年巴黎总部遇袭的特刊中，刊出有关哈米尼的讽刺漫画，以支持伊朗国内示威抗议。查理周刊巴黎总部2015年遭武装份子攻击，造成12人丧生，其中包括查理周刊最知名的漫画家。

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）在推特（Twitter）发文表示：「一家法国出版物出版漫画侮辱宗教和政治权威的卑劣行径，将面临有效和果断的应对。」

伊朗外交部昨天也召见了法国大使罗希（Nicolas Roche），以表达抗议。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）说：「法国无权以言论自由为藉口，侮辱其他穆斯林国家和民族的神圣性。」

查理周刊总编苏里瑟奥（Laurent Sourisseau）在社论中写到，这些漫画是「表达我们支持伊朗民众的一种方式，他们冒着生命危险、捍卫自由，对抗自1979年以来压迫他们的神权政治。」（译者：刘淑琴/核稿：陈彦钧）1120105（中央社巴黎5日法新电）伊朗今天宣布关闭位于首都德黑兰的法国研究机构，以抗议法国嘲讽杂志「查理周刊」（Charlie Hebdo）刊出有关伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的漫画。

伊朗外交部发布声明说：「第一步，外交部终止法国伊朗研究所（IFRI）的活动。」德黑兰当局昨天警告法国将承担后果。

IFRI隶属于法国外交部，是一个历史考古研究机构，成立于1983年。

22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「不当着装」而被伊朗道德警察逮捕，去年9月16日在拘押期间死亡，引发伊朗全国各地超过3个月的抗议浪潮。

伊朗当局强力镇压抗议活动，总部设于挪威奥斯陆的「伊朗人权」（Iran Human Rights）组织表示，当局的镇压行动已造成至少476人丧命。伊朗官员称这些示威是「暴乱」。

查理周刊昨天在纪念2015年巴黎总部遇袭的特刊中，刊出有关哈米尼的讽刺漫画，以支持伊朗国内示威抗议。查理周刊巴黎总部2015年遭武装份子攻击，造成12人丧生，其中包括查理周刊最知名的漫画家。

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）在推特（Twitter）发文表示：「一家法国出版物出版漫画侮辱宗教和政治权威的卑劣行径，将面临有效和果断的应对。」

伊朗外交部昨天也召见了法国大使罗希（Nicolas Roche），以表达抗议。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）说：「法国无权以言论自由为藉口，侮辱其他穆斯林国家和民族的神圣性。」

查理周刊总编苏里瑟奥（Laurent Sourisseau）在社论中写到，这些漫画是「表达我们支持伊朗民众的一种方式，他们冒着生命危险、捍卫自由，对抗自1979年以来压迫他们的神权政治。」

© 2023 AFP