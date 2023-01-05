教宗方济各为前教宗主持葬礼 预估10万民众到场

（法新社梵蒂冈5日电） 罗马天主教教宗方济各今天将在梵蒂冈主持前任教宗本笃十六世的葬礼，这是现代史上前所未见的情况，可望有10万民众到场观礼。

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本笃十六世成为天主教会600年来首位在任内辞职的教宗之后近10年，将由继任教宗方济各在梵蒂冈广大的圣伯多禄广场为他主持安魂弥撒，然后本笃十六世的遗体将安葬在圣伯多禄大教堂（St Peter's Basilica）下方的教宗陵墓。

教廷指出，德国籍的荣休教宗本笃十六世虽然不再是梵蒂冈城国元首，但诸如德国总理萧兹（Olaf Scholz）等世界各国领导人仍将与欧洲王室成员以及3700位神父一同出席葬礼。

本名约瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger）的本笃十六世是去年12月31日辞世，享寿95岁，终止了一种在梵蒂冈同时住有两位「白衣主教」的情况。

教廷表示，在本笃十六世遗体停放圣伯多禄大教堂的3天期间，估计共有19万5000人瞻仰过遗容。本笃十六世遗体穿着红袍，安放在圣伯多禄大教堂的祭坛前。

本笃十六世遗体昨天傍晚已移入棺柩中，以备今天安葬。葬礼在今天上午9时30分开始，官员事先预估，会有10万人到场送行。

© 2023 AFP