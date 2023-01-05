率西方国家之先 法国承诺运交战车援助乌克兰

（法新社巴黎4日电） 在法国总统马克宏与乌克兰总统泽伦斯基进行通话后，法国总统府今天宣布，法国将成为第一个运交战车至乌克兰的西方国家。

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法新社报导，AMX 10 RC是一款法制轻型六轮式侦察装甲车，自1980年代开始服役，现正逐步自法国军队淘汰。法国运交这款战车至乌克兰，代表法国对乌克兰军事援助的重大转变。

法国已运交最先进的火炮、装甲运兵车、防空飞弹和防空系统给乌克兰，但马克宏（Emmanuel Macron）长期以来一直谨防与俄国对抗及与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）断绝外交联系。

马克宏与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）通话后，一名要求匿名的法国总统幕僚告诉记者：「总统想以接受运交AMX-10 RC轻型战车，来增援（乌克兰）。」

他说：「这是西方国家设计的战车首度供应给乌克兰军队。」

北大西洋公约组织（NATO）自去年2月起逐步提升对乌克兰军援，供应愈来愈先进的武器系统，但也公开表达对与莫斯科冲突风险升高的担忧。

运交战机、长程飞弹和战车一直被视为是一种可能的潜在挑衅动作，恐为俄罗斯和西方国家直接对抗带来风险。

目前还不清楚运送至乌克兰的法国战车数量和时间，然而两国已同意训练和维修部分，作为这项协议的一部分。

法国国防部指出，法乌两国国防部长近期将举行会谈。

泽伦斯基推文表示，感谢马克宏「决定运交轻型战车」以及「堡垒」（Bastion）装甲运兵车给乌克兰。

这位乌克兰领导人还说：「朋友谢谢你！在你的领导下，我们更加接近胜利了。」

马克宏近几周对克里姆林宫的言词变得强硬，指控蒲亭对乌克兰基础建设「懦弱」且「损人利己」的攻击犯下战争罪。

在除夕讯息中，马克宏向乌克兰人民表示：「我们将帮助你们直到拿下胜利，我们将建立公平持久的和平。依靠法国、依靠欧洲。」

这名总统幕僚说，法制「响尾蛇」（Crotale）防空系统已在乌克兰投入使用，协助防御无人机和飞弹攻击。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2023 AFP