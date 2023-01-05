美传奇记者塞尔辞世 曾亲访红色高棉领袖

（法新社华盛顿4日电） 美国传奇自由撰稿记者塞尔（Nate Thayer）昨天逝世，享寿62岁。他曾亲自采访柬埔寨「红色高棉」种族灭绝事件领袖波布（Pol Pot）而声名大噪。

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塞尔用多年时间报导柬埔寨政治和社会情形，包括红色高棉（Khmer Rouge），这个残暴的共产主义政权在1975到1979年间造成超过100万人丧命。

塞尔1989年起效力美联社，后来又为「金边邮报」（Phnom Penh Post）和「远东经济评论」（Far Eastern Economic Review）等刊物工作，在泰国和柬埔寨边境地带危险的丛林里建立联系。

塞尔剃着光头、嘴里叼着菸草、用枪灵巧，因而获得哗众取宠的记者名声。他踏上疯狂的冒险，像是与武装精良的军事杂志Soldier of Fortune报导团队一同深入柬埔寨东部，寻找一种称为柬埔寨野牛（kouprey）、可能已经绝种的森林牛。

1989年，他在泰柬蛮荒西部前线和游击队一起骑马时奋勇上前火拼，遭地雷严重炸伤。

塞尔的努力在1997年获得回报。当时他向「远东经济评论」编辑强德（Nayan Chanda）传送密报，表示自己将采访20年来没有任何记者曾亲自会见过的「伯父」波布。

塞尔从泰国溜进波布位于安龙汶（Anlong Veng）的丛林堡垒，抢先当时已抵达边境附近、以为能见到波布的「纽约时报」采访团队。

几天后，塞尔在「远东经济评论」上披露采访波布的报导。被控背负超过100万条人命的波布告诉塞尔：「我是个野蛮人吗？我问心无愧。」

塞尔是前美国驻新加坡大使宋贺德（Harry E.T. Thayer）之子，职涯多半聚焦亚洲，报导缅甸边境等地战斗情形，同时调查北韩。

他曾获颁数个新闻奖项，包括国际调查记者联盟（ICIJ）杰出国际调查报导奖，并以身为自由撰稿记者自豪，呼吁给予非全职雇用的记者更多尊重及更好的薪资待遇。

© 2023 AFP