英国2022年均温逾摄氏10度 创有记录以来最热一年

（法新社伦敦5日电） 英国2022年平均气温超过摄氏10度，为有记录以来首见。排除人类造成的气候变迁影响，年均温逾摄氏10度在自然的气候环境下可能500年才发生一次。

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英国气象局（Met Office）今天证实2022年是英国有记录以来最热的一年，平均气温为摄氏10.03度。

英国气象局表示，自1884年开始记录以来，最温暖的10年都是从2003年起发生，这和欧洲其他地区在这个冬天通报的趋势相符。

英国气象局的气候归因科学家克利斯蒂迪斯（Nikos Christidis）指出，气象局的研究把当前气温与排除人为气候影响的模型相比较。

他说：「结果显示，摄氏10度的纪录在自然气候中，大约每500年发生一次，而在我们当前的气候下，可能会频繁到每3至4年发生一次。」

克利斯蒂迪斯表示，本世纪末前，若未能大幅减少碳排放量，「英国年均温摄氏10度可能会几乎年年发生」。

欧洲联盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（ Copernicus Climate Change Service）1月10日将公布去年欧盟和全球的天气模式研究结果。

世界气象组织（World Meteorological Organization）去年11月的报告指出，19世纪末以来，地球温度已经升高超过摄氏1.1度，其中大约一半的增幅发生在过去30年。

© 2023 AFP