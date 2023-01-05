蒲亭下令俄军停火 乌克兰批伪善

（法新社基辅5日电） 俄罗斯总统蒲亭下令俄军于东正教耶诞节期间在乌克兰停火36个小时后，乌国总统府顾问波多利雅科反批此举伪善，美国总统拜登也说，蒲亭只是在替他的战争行动寻找喘息空间。

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波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上回应克里姆林宫的声明，他写道，俄国「必须离开（他们）占领的土地，唯有到那时候才会有『暂时休兵』，别把你们的伪善讲出来」。

波多利雅科在另一份声明中表示，「这完全是宣传动作，没别的」，「俄国试图寻找方法降低战斗及其后勤中心被攻击的强度」，藉此加强军力、重整旗鼓。

根据克里姆林宫，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）今天下令俄军于东正教耶诞节在乌克兰暂时停火，时间从1月6日12时（格林威治时间9时）起至1月7日24时（格林威治时间21时）止。

俄国与乌克兰本周都在庆祝东正教耶诞节。

这是俄国去年2月发动攻势以来，第一次在乌克兰引进全面停火。

但波多利雅科表示，停火公告只是「陈腐的把戏」，俄方一点都不愿意结束战争，「没必要去回应俄国领导阶层这种明显的摆布」。

对于俄国的停火公告，美国总统拜登（Joe Biden）也说，蒲亭在12月25日与元旦当天「准备好轰炸医院、托儿所和教堂」，现在下令停火，拜登认为他只是在找喘息空间。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）也说，如果蒲亭真的渴望和平，就会撤军回国。

贝尔伯克在推特写道：「所谓的停火不能为每天生活在俄国占领恐惧下的人们带来自由或安全。」

© 2023 AFP