认错并配合调查 美大学招生骗局主谋遭判刑3年半

（法新社纽约4日电） 美国女明星罗莉洛林（Lori Loughlin）和费丽西蒂荷夫曼（Felicity Huffman）涉入的大学招生骗局的主谋今天遭判刑，将入狱服刑3年6个月。

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法新社报导，招生顾问辛格（William "Rick" Singer）贿赂教练和大学行政人员，让他的富裕客户已享有特权的孩子进入美国着名大学。

在10年期间，辛格收取约2500万美元（约新台币7.67亿元），并支付700万美元行贿。

辛格于2019年坦承犯罪，并配合联邦当局以「校队蓝调行动」（Operation Varsity Blues）为代号的调查行动。

包括学生家长、教练和辛格同伙等50多人最终被判处有罪。

罗莉洛林因在1980至1990年代知名影集「欢乐满屋」（Full House）中饰演「贝琪阿姨」（Aunt Becky）而为人熟知，她与她的丈夫2020年8月遭判2个月徒刑。

他们坦承支付50万美元为2名女儿取得南加州大学（University of Southern California）入学许可，成为学校校队新成员，然而两人从未参与过这种运动培训。

2019年，美国影集「欲望师奶」（Desperate Housewives）女明星费丽西蒂荷夫曼遭判在加州安全级别较低的设施服刑2周，她在服刑11天后获释。

此前，她在法庭泪流满面地承认以1万5000美元为代价，将她女儿大学入学考试SAT（学术能力测验）的成绩拉高。

检方曾求处辛格6年有期徒刑，但律师因他配合调查主张将他处以家庭监禁，波士顿联邦法院法官判处他42个月入监服刑。

根据日期登记为去年11月的判决前法庭文件，执法单位2018年9月告知辛格已发现其骗局后，辛格表示他「每天醒来都感到羞愧、悔恨和遗憾」。

他说：「我对造成这些学生和他们父母亲，以及大学和学测机构的痛苦深感抱歉，他们因为我的不当行为而受到负面影响。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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