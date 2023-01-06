多多益善 亚洲各观光胜地引颈期盼中国游客

（法新社东京6日电） 中国将于1月8日取消入境核酸检测、集中隔离并将逐步恢复公民出境旅游。东京浅草观光区的漫画家东谷雅史正复习他的中文，准备迎接久违的中国游客。

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东谷边在几分钟内画完一幅漫画人像边笑说：「我们已习惯把中文『你好』挂嘴边。」

日本2019年有近960万人次中国游客到访，与2003年45万人次不可同日而语，也成为日本外国观光客最大宗来源。

东谷估计在疫情前，他的客人里约2成是来自中国，他跟员工除彼此练习外，也会藉由与中国客人的互动习得中文。先前疫情期间东谷被迫裁减员工，因此这次即便会有些担心对方带来疫情，他仍期待中国游客回笼。

他告诉法新社：「会有点担心防疫措施需更仔细，倒是完全不怕中国游客人数会多到无法负荷。」

北京当局去年12月底宣布松绑防疫入境限制措施后，中国民众搜寻赴日、韩、港澳与泰国旅游的流量暴增。

除日本外，南韩是另一倚重中国游客的亚洲国家，中国游客在疫情前占南韩所有外籍游客约1/3；泰国与印尼疫情前的整体外国游客里，中国游客都排进前三名。

在首尔市中心闹区明洞（Myeongdong）卖可丽饼的孙景洛（Son Kyung-rak,音译）说，他们已在准备迎接中国游客涌现；24岁的他告诉法新社：「我们会招聘人手和备料。中国游客是我们最主要的消费客群，所以多多益善。」

目前包括美欧及日、韩等好几国的当局有鉴中国疫情复燃，将对来自中国的人员实施需持有核酸检测阴性证明、落地后接受核酸检测等相关入境防疫管制。

但像印尼等其他亚洲热门观光地已决定不对中国游客实施防疫限制。

印尼的�Q里岛在疫情前每年会有200万人次中国游客到访，如今当地的餐厅业者对中国游客回笼翘首以盼。

在�Q里岛金巴兰（Jimbaran）海滩开海鲜餐厅的卡迪克（Kadek Sucana）说：「疫情之前会有大批中国顾客前来..一天少说100到200人跑不了。」他希望中国游客能再次让餐厅高朋满座。

同样不实施入境防疫管制的泰国则希望今年能迎来500万人次中国游客，尽管这个数量还不到2019年一半。

泰国在疫情前国家整体收入有近20%仰赖观光，中国游客是外籍游客最大宗。卫生部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）说：「这是重振我国经济、回血近3年损失的大好机会。」

© 2023 AFP