尊重土耳其诉求 美国务院声明改以Turkiye称呼

（法新社华盛顿5日电） 美国国务院今天表示尊重土耳其政府更名诉求，未来提及土国国名时将以Turkiye取代原本的Turkey，因土国政府不满原有外交国名常令人联想到「火鸡」（turkey）。

广告 继续浏览后续

美国国务院今天在声明中改以新的外文名称称呼土耳其。这份声明宣布将采取相关措施，打击伊斯兰国（Islamic State）金融资本家。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示：「土耳其大使馆确实有请求我们在发布讯息时，使用这样的拼音…国务院未来将在大多数正式外交及双边用语中，使用各位今天看到的这种拼音，公开交流的场合也是。」

不过，普莱斯也表示，「为了帮助更多民众理解」，并未禁止沿用多年的Turkey一词，因为「它在美国民众间更广为人知」。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）2021年下令在使用拉丁字母的语言中，一律以Turkiye称呼土耳其。

土耳其人长期以来都对卡通和其他把土耳其英文国名与火鸡联系在一起的用法感到不满。据信火鸡之所以用土耳其国名Turkey命名，是因为英国人认为原产于北美的火鸡源于东方。

© 2023 AFP