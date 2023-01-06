巴黎库德人血案罹难者土耳其下葬爆冲突

（法新社土耳其穆什5日电） 法国巴黎库德族文化中心去年12月23日遭枪手袭击，3名库德人丧命，包括政治难民歌手裴维尔（Mir Perwer）。他的遗体今天在土耳其东部下葬，场外却爆发警民冲突。

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裴维尔的遗体葬在土东穆什省（Mus），另外两名罹难者则葬在别处。

土耳其安全部队在裴维尔的葬礼场外动用催泪瓦斯和橡胶弹，试图驱散人群。

警方封锁通往葬礼场地的道路，阻止数个组织的成员出席葬礼，包括亲库德族的人民民主党（HDP）成员和一些声称是裴维尔亲戚的人。

社群媒体和库德语媒体上的影片也显示，警方拦阻了一群人。

根据现场拍摄的影片，安全部队动用催泪瓦斯和橡胶子弹来驱散人群。警察还使用水炮，无法出席葬礼的群众则朝警方丢掷石头。

当地媒体报导，另一名罹难者克孜尔（Abdurrahman Kizil）的遗体今天葬在土耳其东北部喀尔斯省（Kars）的村庄。亲库德族运动Yeni Yasam的媒体和亲库德族的民主地区党（Democratic Regions Party）议员艾德尼兹（Saliha Aydeniz）提到，灵车车队有一部分在葬礼会场附近受阻。

稍早，伊拉克库德斯坦自治区（Iraqi Kurdistan）的送葬民众聚集在另一名罹难者卡拉（Emine Kara）充满政治意味的葬礼上哀悼。卡拉的遗体是在巴黎游行结束两天后，空运到库德斯坦自治区的第2大城苏雷马尼亚（Sulaimaniyah）。

反抗土耳其数十年的库德工人党（PKK）成员也参加了在苏雷马尼亚举行的葬礼游行。土耳其政府及其西方盟国都视库德工人党为恐怖组织。

卡拉的亲人说，她对抗极端组织伊斯兰国（IS）的经验丰富，也曾在法国领导与库德工人党有关的库德族女性运动。

这起夺去3名库德人性命的枪击案上月23日发生在巴黎第10区，当地有众多库德人聚居，69岁法国人马列（William Malet）被控犯案，他还造成3人受伤，引发库德社区一片恐慌。

法国检方说，马列告诉调查人员，他对外国人怀有「病态」的仇恨，想「杀掉移民」。

© 2023 AFP