拜登：拒绝非法移民 每月3万名额供中南美4国

（法新社华盛顿5日电） 美国总统拜登今天一面警告非法移民远离边境，同时也提供来自中南美洲4个贫困国家移民合法入境管道；拜登政府微妙拿捏敏感移民议题。

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法新社报导，面对一边是反移民的共和党人，另一边却是主张人权加码的民主党左派，拜登寻求精准拿捏移民政策。外界预期拜登不久就会宣布争取连任。

拜登今天一面称美国移民制度「破洞百出」，一面也宣布赶在北美领袖峰会前夕，将于8日视察位于德州的美墨边境小镇艾尔帕索（El Paso）。这次在墨西哥市（Mexico City）举行的北美领袖峰会，有关边境安全将是主要议题。

拜登表示根据他的新计画，移民限制政策「第42法案」（Title 42）将进一步扩大，赋予边防人员可即刻把想经陆路入境非法移民阻绝拒境外的权限；但第42法案本身就颇具争议性。

拜登在白宫发表谈话警告非法移民：「别就这样大摇大摆跑来边界。」

白宫希望加强措施阻止大量非法移民抵达美国，这些非法寻求庇者的数量不断创新高，他们通常在人蛇集团安排下，经过危险长途跋涉后抵达美国。

为安抚党内左派批评，拜登表示每月将供3万个名额，让来自古巴、海地、尼加拉瓜与委内瑞拉的移民合法入境。他们必须先在自己的国家提出申请、需有美国籍的保证人，同时还要接受身家背景调查。

拜登说：「这是安全、人道，也有效的方法。」他还说要完全改善移民制度，尚有赖国会立法并增拨资金用于边境和相关基础设施。（译者：纪锦玲）

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