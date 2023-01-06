欧洲议会议员涉贪案 欧盟：贪腐零容忍

（法新社摩洛哥拉巴特5日电） 欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔今天访问摩洛哥，他誓言打击贪污、对贪腐「零容忍」。摩洛哥据称与撼动欧洲议会的副议长凯利等人收贿丑闻有关。

广告 继续浏览后续

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在会晤摩洛哥外交部长波利塔（Nasser Bourita）后说：「欧盟的立场很清楚：贪腐不能逍遥法外。零容忍。」

波瑞尔说：「调查正在进行中，我们必须等待调查的结果。」他希望「每个人都能充分配合」调查。

在波瑞尔来访的前几周，比利时警方突袭欧洲议会议员和其他官员的办公室等地，发现150万欧元（160万美元）现金，比利时媒体认为这些现金与卡达和摩洛哥有关。

4名犯嫌遭到拘留，其中包括希腊籍欧洲议会议员凯利（Eva Kaili）。

凯利的义大利男友、议会助理乔吉（Francesco Giorgi）据报导已向比利时检察官坦白招供，指称摩洛哥涉及其中。

波利塔在首都拉巴特（Rabat）与波瑞尔一起发表谈话时，誓言「摩洛哥将捍卫自身的利益，并指望合作伙伴捍卫与欧盟的伙伴关系」。

波瑞尔的发言人稍早为这两天的访问辩护，称「没有证据」显示摩洛哥有不法行为，「没有人从司法角度正式表示摩洛哥这个国家有罪」。

摩洛哥总理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）今天在声明中说，摩洛哥是 「欧盟在非洲大陆的最大经济和贸易伙伴」，2021年贸易额约450亿欧元。

© 2023 AFP