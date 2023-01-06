法国加严广告规范 旨在防企业漂绿

（法新社巴黎5日电） 法国自元旦起强化广告新规定，企业若想宣称自家产品及服务达到「碳中和」，需要提出详细碳排资料并说明减排措施，以防企业藉广告漂绿（greenwashing）。

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联合国专家日前公布一系列新指引，目的是划出「红线」区分净零排放主张的真伪。

法国政府表示，订定新规定的目的是向大众提供透明的讯息，「逐步强化广告商的承诺」，并打击「漂绿」行为。

根据新规定，如果企业欲宣传自家产品达到净零排放，需要提供这款产品从生产到丢弃或回收期间，整个完整生命周期的年度碳污染详细资料。

企业必须解释他们如何优先避免温室气体排放，接着如何减少，并最终「抵销」碳排放。

带有净零排放声明的广告或包装也必须提供连结，导向详细介绍气候计画的网站。

但观察人士警告，企业仍有很大的空间可以在广告中做出误导性的环境声明。国际性非政府组织「气候行动网」（Climate Action Network）成员布林高（Anne Bringault）表示：「这类型声明应该干脆被禁止。」 联合国专家去年11月在埃及夏姆锡克举行的「联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议」（COP27）中发表新建议指出，如果企业投资新的化石燃料导致森林砍伐，或是以温室气体减量额度（carbon credits）抵消排放，而不是真正减少排放，都不能宣称是净零排放。

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