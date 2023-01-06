美众院群龙无首元凶？「塔利班20人」来历一次看

（法新社华盛顿5日电） 美国联邦众议院选不出议长，共和党内一群昵称「塔利班20人」（Taliban 20）的极右派阻挠呼声最高的自家人麦卡锡（Kevin McCarthy）是元凶，导致华府陷入僵局。

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新会期诞生不出议长，众议院就无法履行任何重要职能，包括监督国家安全、调查政府不当行为及通过立法等，国会因而陷入瘫痪。

沮丧的共和党议员们为自家党内这群难搞的极右派起一个「塔利班20人」的不雅绰号。以下是这群人的背景与诉求。

● 川普般的南方佬

根据议长票选结果，这群人人数约19到21名，当中许多是众议院自由党团（House Freedom Caucus）成员。众议院自由党团是由众议院一些最坚定的右翼共和党人组成。

他们在地理上也有共通点，即大多是南方人，主要来自德州、佛罗里达州或亚利桑那州。宾州的联邦众议员裴利（Scott Perry）是唯一住在传统美国南北区域分界北边的成员。

这些人大多数代表的选区属2020年大选时川普的铁票区，而且多数人在去年11月期中选举时获川普相挺；川普在期中选举支持144名初选参选人，但其中只有少数人获得共和党提名。

但这群人似乎并不感激川普，麦卡锡获川普支持争取议长宝座，却在众议院议长选举多轮投票里实际得票越选越少。

● 死不支持麦卡锡

部分共和党人反对麦卡锡，认为他是推动右翼政策的绊脚石，无法成为民主党籍总统拜登的劲敌。另有一些人似乎就是纯粹不欣赏麦卡锡此人，无论他提什么政策都不买单。

许多共和党人私下抱怨麦卡锡在政治上没有方向、见风转舵且不值得信任，常指责他「虚有其表」，且只要看起来是权宜之计，就愿意做出任何承诺或结盟。

一些「死不支持麦卡锡」者早表明，无论麦卡锡做多少让步，都不会改变他们反对这位加州联邦众议员的想法，尤其佛州联邦众议员盖茨（Matt Gaetz）、亚利桑那州的毕格斯（Andy Biggs）及科罗拉多州的波柏特（Lauren Boebert）等都已表态。

毕格斯在众院议长选举第1轮投票前在推特发文说，麦卡锡为在最后一刻催票「竟开启全面讨价还价模式」除哀叹现代政治没有原则可言，还说「让麦卡锡当上议长肯定是这德性，会把我们的国家摆在最后」。

● 拒认2020大选结果、专门捣乱

这群人中超过一半表明拒认上次总统大选结果，助长川普指称选举被操纵的不实说法。

这群里少数新当选议员大多是从极端保守茶党（Tea Party）运动中崛起；茶党运动是2009年从反对时任总统欧巴马的声浪中兴起。除以财政撙节着称外，这波运动发源于一种自由意志主义，拒绝一切照旧，并以作为混乱推手自豪，醉心于当局外人角色及破坏政坛菁英共识政治的能力 。

他们对上电视开炮乐此不疲，对字斟句酌的立法本务兴趣缺缺。

这群人中有几位例如波柏特、哈里斯（Andy Harris）和古德（Bob Good），都曾在初选中力压建制派的共和党内同志。

© 2023 AFP