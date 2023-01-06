被指算计和卑鄙 哈利王子回忆录饱受英媒批评

（法新社伦敦6日电） 英国哈利王子即将上架的回忆录「备胎」（Spare，暂译）今天遭到英国媒体和评论家严厉批评，称这本书「报复性强」且是「精心算计」，而王室则对广泛外泄的书中内容不置一词。

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哈利王子（Prince Harry）的回忆录原定10日正式发行，但因西班牙文版已在西班牙错误开卖，而致书中内容外泄，并在这几天登上报纸头条和广播节目。

诸如哈利声称2019年与兄长现任王储威廉王子（Prince William）起争执并被对方推倒在地，以及他如何失去童贞、曾经吸毒与曾在阿富汗击毙25名塔利班分子等爆料，同时招致了谴责和嘲笑。

这是哈利的母亲黛安娜王妃（Princess Diana）1992年与作家莫顿（Andrew Morton）合作推出自传「黛安娜：她的真实故事」（Diana：Her True Story，暂译）以来，最重要一部和英国王室成员有关的书籍。

作家威尔森（A.N. Wilson）称哈利这本由他人代笔的回忆录「精心算计而且卑鄙」，是一本「恶毒」的书。

他在「每日邮报」（Daily Mail）撰文指出：「哈利做出将自己与王室不和『搬上台面』这样愚蠢至极的决定后，无疑处于巨大压力…必须喷出尽可能多的恶意。」

「但这使得他令人感到惊骇。无论他有何意图，这都会使我们同情王室而不是他。」

「太阳报」（The Sun）则表示，尽管现年38岁的哈利因童年丧母且必须在大众目光下哀悼母亲而蒙受创伤，令人们同情他；「但这也无法成为他选择摧毁性与报复的道路、为了数以百万计美元而出卖家人的正当理由」。

「太阳报」社论指出，哈利的说词「有无数不一致之处」，并奉劝哈利听从朋友的劝告，即「为了他自己好，还是罢手吧」。

「每日邮报」专栏作家莫伊尔（Jan Moir）说，在哈利和妻子梅根（Meghan）出现在各种节目和访谈中并向王室开火后，如今推出「备胎」一书实在是「歹戏拖棚」。

「卫报」（The Guardian）专栏作家辛斯利夫（Gaby Hinsliff）表示，这本回忆录已经超越「尴尬公共利益」的议题，而成了「家丑外扬」。

© 2023 AFP