东正教耶诞节 蒲亭独自出席克宫大教堂礼拜

（法新社莫斯科6日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天独自出席在克里姆林宫大教堂举行的东正教耶诞节礼拜，并未与其他教徒一起参加公开庆祝活动。

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俄罗斯新闻社（RIA）指出，这是蒲亭多年来首次在莫斯科，而非首都周遭地区庆祝耶诞节。

俄罗斯国营电视台播放两段蒲亭在镀金的圣母领报大教堂（Cathedral of the Annunciation）内直播片段，当时东正教神父在主持午夜礼拜，即所谓的「圣礼仪」（Divine Liturgy）。

许多东正教徒是在1月6日到7日庆祝耶诞节。

穿着蓝色夹克和白色高领毛衣的蒲亭是唯一参加礼拜的人，在电视转播镜头切到莫斯科救世主大教堂（Christ the Saviour Cathedral）的公开礼拜前，可以看到蒲亭在身上划了好几次十字。

蒲亭去年与数千人一起庆祝复活节，去年耶诞节在莫斯科郊区的新奥加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸独自度过。2021年，蒲亭在诺夫哥罗（Novgorod）参加公开的圣礼仪。

俄罗斯东正教会支持俄国在乌克兰的战争。俄罗斯东正教牧首基里尔（Patriarch Kirill）5日呼吁俄乌双方遵守蒲亭宣布的36小时耶诞休战协议。

基里尔6日批评乌克兰镇压一个与俄国有联系的东正教教会分会。乌克兰安全部门搜查该教会拥有的房产，上月还指控一名高阶神职人员，藉由支持俄罗斯的政策，进行反乌活动。

基里尔说：「让我们为弟兄姊妹祷告，我们要有信心，相信这些恶毒的仇外心态总有一天会消失。」他并嘲笑乌克兰试图摧毁在乌国的教会是「可悲的企图」。

© 2023 AFP