临时政府解散 委内瑞拉反对派关闭在美使馆

（法新社华盛顿6日电） 委内瑞拉反对派上周解散自家的临时政府后，今天关闭临时政府在华府大使馆。4年前反对派自建临时政府与总统马杜洛打对台，这间驻美使馆一度成为委国国内对立象徵。

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美国2019年1月与其他约60国联手认可反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）自任委内瑞拉临时总统。当年美洲国家组织（Organization of American States）也接受瓜伊多所派特使，下令总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府的特使离开。

代表临时政府的这间驻美使馆表示，有鉴临时政府解散，「委内瑞拉驻美国大使馆及所有官员到5日已正式停止运作」。

使馆指出「我们对此一决定可能影响到在美的委内瑞拉公民深表遗憾」，意指使馆领务工作恐暂时停摆。

将卸任的反对派驻美大使维奇欧（Carlos Vecchio）在个人声明中表示，他对反对派「政治、经济和道德失误」感到遗憾，还说马杜洛成为唯一受益者。

富含石油资源的委内瑞拉深陷困境。自马杜洛2013年上台以来，当地陷入政治僵局与毁灭性经济萎缩双重打击，已有700多万委内瑞拉人外逃，约全国1/4人口；人权组织称这是美洲有史以来最大的人口外移。

作为反对派共主的瓜伊多2019年初成立临时政府，获得以西方为主的60多个国家承认，与总统马杜洛的政府打对台，但马杜洛政府在俄、中与伊朗等国支持下不动如山，瓜伊多4年来始终没能拉下马杜洛。

委内瑞拉几个实力最雄厚的反对党上个月罢黜瓜伊多，解散临时政府，象徵由美国所支持的政治博弈以失败收场。

© 2023 AFP