众院议长难产 共和党内哄被控一如2年前制造混乱

（法新社华盛顿6日电） 美国国会大厦袭击案今天满2周年，民主党将这起事件与共和党联邦众议员内哄、试图瘫痪众院议长选举做连结。所幸历经4天15轮投票后，共和党领袖麦卡锡终获选议长。

广告 继续浏览后续

去年11月大选中，共和党拿下联邦众议院微弱多数优势，但随共和党内斗进入第4天，议长人选截至今天稍早仍难产，主流派拥护的麦卡锡（Kevin McCarthy）在前14轮投票中短少11张选票，约有20名党内强硬保守派人士阻拦他的议长之路。

历经4天15轮投票，麦卡锡今天终于摆平党内极右势力杯葛，以216票过半票数如愿执起联邦众议院议长槌，让这场164年以来拖延最久的议长选举落幕。

美国联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，国会大厦袭击案届满2周年，应作为共和党人拒绝极端主义的「警钟」。国会大厦袭击案发生时，前总统川普（Donald Trump）的支持者洗劫国会大厦。

不过，舒默补充道：「不幸的是，众议院共和党人本周制造的极度混乱局面，只不过又一次提供例证，说明他们党内否认大选结果的极端主义者，是如何让整个党陷入混乱，令他们无法执政。」

前华府警官法诺（Michael Fanone）在国会大厦袭击案中遭到暴徒袭击后，开始直言不讳地批评川普及其国会盟友。他表示，众院危机显示共和党人不仅「性格暴躁，甚至不受控制」。

© 2023 AFP