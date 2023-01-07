南苏丹总统尿失禁画面疯传 6名记者涉泄漏影片被捕

（法新社奈洛比6日综合外电报导）71岁的南苏丹总统基尔（Salva Kiir）日前被媒体拍到尿湿裤子，6名记者据称因泄露影片遭到逮捕，媒体维权团体今天呼吁将6人释放。

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法新社报导，总部位于纽约的保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）引述媒体报导与知情人士说法表示，国营南苏丹广播公司（South Sudan Broadcasting Corporation，SSBC）旗下6名员工3日遭到国家安全局（NSS）探员逮捕。

保护记者委员会6日晚间发布声明表示，6人因为去年12月在网路疯传的基尔失禁影片，正在接受当局调查。

保护记者委员会撒哈拉以南非洲代表蒙莫（Muthoki Mumo）表示，6人被逮捕「符合官员每当看到有不利报导时，安全部门人员就会任意逮人的模式」。

蒙莫表示，「当局应该无条件释放这6名SSBC员工，确保他们可以继续工作，不会受到进一步恐吓或逮捕威胁」。

南苏丹记者工会（Union of Journalists of South Sudan）也呼吁对于被捕6人的调查「迅速落幕」，称6人可能知道「被泄漏给大众的『特定影像』相关讯息」。

© 2023 AFP