天花板漏水家俱遗失 巴西第一夫人称总统府一团糟

（法新社巴西利亚6日电） 巴西新政府今天举行首场会议时，新任第一夫人也忙得不可开交，称总统府遭严重破坏、天花板漏水，总统官邸内的艺术品与家俱遗失，被迫得收拾前总统波索纳洛留下的烂摊。

广告 继续浏览后续

第一夫人「杨雅」达席瓦（Rosangela "Janja" da Silva）带巴西最大电视台环球电视（TV Globo）参观位于巴西利亚的总统官邸晨曦宫（Alvorada Palace），拍下极右翼前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）执政4年后留下的恶劣状况。

去年5月甫与新任左翼总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）结婚的达席瓦说，这栋具代表性现代主义建筑内的重点区域「状况糟透」。

她请摄影团队拍下残破不堪的地毯、地板受损、破掉的窗户、有漏水痕迹的天花板及没有家俱的大型宴会厅等。

她说，总统官邸有为数不明的家俱与艺品不见、受损或任意摆在地上，其中一件是19世纪的艺术品。

在波索纳洛以前常于社群媒体向极右翼支持者直播的图书室里，电子设备也散落一地。

56岁的达席瓦说她与总统将翻修总统府，修复受损之处，摆好所有家俱与艺品后再搬进入住。

她告诉环球电视：「这栋建筑列在国家史迹名录内。我们正考虑（在名录内）增列一些条目，以防这种事再发生，即前任总统离开后却带走属于国家的历史文物。」

77岁的鲁拉熟知晨曦宫环境，他在2003年到2010年首度担任总统时，与已故夫人玛莉莎（Marisa Leticia）一起住过总统府。

鲁拉曾因引发争议的贪污罪入狱，但在泰梅尔（Michel Temer）与波索纳洛之后，今年1月1日再度入主晨曦宫。

波索纳洛在卸任前2天离开巴西，飞至美国佛罗里达州，目前无法取得他的说法。

© 2023 AFP