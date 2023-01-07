布吉纳法索发现28具遭杀害遗体 联合国吁公正调查

（法新社日内瓦7日电） 饱受圣战分子攻击的西非国家布吉纳法索上周末发现28名遭杀害者的遗体，联合国人权事务高级专员图克今天呼吁布国过渡当局，对命案迅速展开透明调查。

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遗体在布吉纳法索西北部被发现后，当局已表示会进行调查。图克（Volker Turk）对此表示欢迎。

他说：「我请求他们确保调查迅速、彻底、公正且透明，并追究所有犯行者的责任，无论职位或官阶。」

图克还说：「我已致函（布吉纳法索）外交部长强调这项确切讯息。这是对被害人与他们的亲属至少该做的。」

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）表示，在布吉纳法索的消息人士将这起屠杀归咎于志愿民兵组织「防卫祖国志愿军」（VDP）。这个组织是为了支援布国军方与圣战分子战斗而创立。

根据声明，消息人士说，VDP成员突袭事发小镇并杀害28名男子，「看来是为了报复先前他们的军事基地在前一晚遭到攻击」，攻击者疑似是与盖达组织（Al-Qaeda）有关的「伊斯兰和穆斯林支持组织」（JNIM）成员。

布吉纳法索自2015年以来饱受附属于盖达组织和伊斯兰国（Islamic State）圣战分子带头的叛乱活动所苦，至今已有数万人丧命、约200万人流离失所。

近几个月当地锁定安全部队和平民的攻击增多，尤其在与邻国马利（Mali）及尼日（Niger）接壤的北部与东部地区。这两国也受圣战分子侵扰。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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