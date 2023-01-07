美国国会遇袭案两周年 拜登称无法容忍政治暴力

（法新社华盛顿6日电） 美国国会山庄暴力攻击事件发生两周年，总统拜登今天表扬当时击退前总统川普支持者的警察，他说美国「无法容忍」政治暴力。

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在白宫举行庄重仪式之际，一群共和党籍国会议员让联邦众议院陷入僵局，迟迟选不出议长，其中不乏仍支持川普不实声称2020年大选是骗局的共和党人。

拜登演讲时说：「尽管我们意见分歧，仍必须口径一致表明…美国绝对、完全无法容忍选民遭受恫吓…和政治暴力。」

拜登颁发14枚总统公民奖章（Presidential Citizens Medal），表彰2021年1月6日在国会山庄值勤的警官，以及公开反击川普试图推翻他2020年败选结果的人。总统公民奖章是美国位阶第2高的平民荣誉，仅次于总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）。

拜登对获奖者说：「你们的名字将流传于世。」受奖者包括自国会致命遇袭案后因发起活动、或因出现在电视转播的国会调查听证会上而闻名全国的人。

部分获奖者是民选官员与选务人员，他们在川普与盟友试图阻挡拜登胜选结果获得认证的一些州服务。

拜登说：「美国是拥有法治而不是一团混乱的土地。」

有3枚奖章追授给因应国会暴动案的警官，其中两人在案发后轻生，另一人是西肯尼克（Brian Sicknick），他在国会遇袭隔天中风身亡。

西肯尼克的女友今天对两名男子与川普提告，向每名被告索赔1000万美元（约新台币3亿985万元）。

那两名男子已就国会攻击案相关罪名认罪；西肯尼克的女友指控川普蓄意激起支持群众的情绪，怂恿他们发动攻击。

© 2023 AFP