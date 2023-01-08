乌干达边界附近车祸 疑巴士超速酿21死

（法新社乌干达首都康培拉8日电） 警方今天表示，一辆来自东非国家乌干达、开往肯亚首都奈洛比（Nairobi）的巴士在跨过边界后不久出了车祸，造成21人死亡，成为最近一波致命道路事故的最新一起。

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乌干达地方警察发言人泰提卡（Rogers Taitika）告诉法新社，事故发生在昨天傍晚，已确认有21人死亡，死者多半是肯亚人，但也包括8名乌干达人。

巴士从乌干达东部姆巴莱市（Mbale）出发，跨过边界后，在肯亚的勒瓦卡卡镇（Lwakhakha）发生车祸。

泰提卡表示另有49人受伤，还说驾驶似乎失去控制，使车子偏离道路，「初步发现指向这是一起巴士驾驶超速案件」。

在此之前，一部载客巴士6日在乌干达北部古路市（Gulu）附近撞上一辆静止的卡车，造成16人死亡。

除了1月份最新事故的受害者，乌干达警方表示，光是12月30日至1月1日3天新年假期间，就记录到104起车祸事故，共计35死114伤。

安全部长穆维齐（Jim Muhwezi）在2日一场丧礼上表示，内阁正在拟定新的安全措施，以尝试减少事故数量。那场丧礼是替死于一场车祸的3名兄弟姊妹举办。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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