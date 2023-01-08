以色列民众街头示威 抗议历来最右倾新政府

（法新社特拉维夫7日电） 以色列数以千计民众今天走上街头，抗议总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）新组成、被视为以国历来最右倾的政府。

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法新社报导，抗议者在滨海城市特拉维夫（Tel Aviv）挥舞着标语，上面写着「民主濒危」和「一起反对法西斯主义和种族隔离」。

一些人挥舞着以色列国旗和彩虹旗，另些人则高举写着「犯罪总理」的大型布条；这是过去几年以色列民众定期举行示威活动抗议尼坦雅胡时所普遍使用的口号。

尼坦雅胡去年11月1日胜选，上个月底与极右翼和极端正统犹太政党组成联合政府，这些政党的部份人士现在在尼坦雅胡的内阁中担任重要部会首长。

其中还包括一名去年底承认逃税的政治人物及一群极右翼人士，其中一人家中还曾挂着屠杀数十名巴勒斯坦信徒的一名男性画像。

现年73岁的尼坦雅胡被控贪腐，目前官司缠身，他是以色列历来任期最久的总理，分别在1996年至1999年、2009年至2021年执政。

在特拉维夫科技业工作的抗议民众奥默（Omer）说：「极端分子开始部署他们的势力，而这些人并不是多数。」

尼坦雅胡新政府已经宣布打算在被占领的约旦河西岸一带推行扩张屯垦政策，并实施社会改革，这让LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）族群成员及支持者都感到担忧。（译者：纪锦玲)

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