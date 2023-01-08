伊朗又处决两人 包括空手道冠军

（法新社巴黎7日电） 伊朗今天以去年11月杀害一名安全部队成员为由处决两人，其中一人曾是空手道冠军，两人都与艾米尼之死引发的全国抗议潮有关。

广告 继续浏览后续

伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年9月中旬疑因未戴好头巾，遭德黑兰宗教警察逮捕，并于拘留期间死亡，民众指控警方毒打艾米尼致死，但当局否认。艾米尼之死引发全国大规模示威。

伊朗「米珊报」（Mizan）网站报导，两名男子卡拉米（Mohammad Mehdi Karami）和侯西尼（Seyed Mohammad Hosseini）今晨受到绞刑，他们是导致阿贾米安（Ruhollah Ajamian）殉职的主犯。

检方表示，27岁的民兵阿贾米安被一群悼念抗议人士纳加菲（Hadis Najafi）的群众剥光衣服游街示众并且杀害。

阿贾米安属于巴斯杰（Basij）准军事部队民兵组织，与伊朗强大的伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）有关联。

自伊朗爆发抗议动荡以来，已知有4名示威者遭到处决，包括卡拉米和侯西尼。国际人权团体曾要求当局放过这两人，但当局仍无动于衷。

「米珊报」报导，卡拉米和侯西尼在去年12月初遭判处死刑，最高法院今年1月3日维持原判。

卡拉米的父母12月曾发出影片，恳求当局饶他一命。

卡拉米的父亲说卡拉米曾是国家空手道队成员，他还告诉伊朗媒体，他们委托的律师无法取得儿子的案件资料。

这名律师在推特上说，当局不准卡拉米与家人见最后一面。

© 2023 AFP