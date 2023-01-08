拜登启程出席北美峰会 将请墨西哥协助解决移民毒品问题

（法新社华盛顿8日电） 美国总统拜登今天飞往德州视察边境，之后将转往墨西哥市参加北美领袖峰会，届时他将寻求墨西哥协助解决移民和毒品问题，特别是致命的鸦片类药物。

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为平息对他所谓「破碎」移民系统的批评，拜登将在德州停留，这是他首次前往被空前移民和寻求庇护者淹没的边境。

拜登预定明天拜会墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）时，移民议题几乎肯定会列入首要议程。拜登与罗培兹欧布拉多会面后，隔天加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）将加入，召开所谓的「三友峰会」（Three Amigos summit）。

拜登另一个优先要务是加强合作，对付美国成瘾危机背后的鸦片类药物芬太尼（fentanyl）和其他毒品走私。

华府智库「美洲国家对话组织」（Inter-American Dialogue）资深研究员希福特（Michael Shifter）告诉法新社：「墨西哥与处理这两个已成拜登政治弱点的尖锐问题息息相关，也极具重要性。」

华盛顿5日宣布，每月最多允许3万名符合条件的移民从古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉搭机抵达美国，仅限已有美国担保人的人，至于试图非法越界入境者，美国将协同墨西哥当局将他们驱逐出境。

毒品走私问题方面，拜登将寻求墨西哥协助，以阻止芬太尼流入。芬太尼是一种合成鸦片类药物，效力是海洛因的50倍。

墨西哥贩毒集团是生产和贩运芬太尼的主要参与者，美国缉毒局（DEA）将芬太尼描述为美国面临的「最致命毒品威胁」。

© 2023 AFP