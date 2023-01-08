波索纳洛支持者闯进巴西国会 当局出动部队平乱

（法新社巴西利亚8日电） 数以百计的巴西前总统波索纳洛支持者今天突破警方设下的路障并闯进国会大厦、总统府和最高法院，他们质疑并抗议去年10月总统大选结果，相关当局已出动安全部队准备平乱。

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上传到社群媒体的影片显示，成群暴徒打破门窗闯入位于首都巴西利亚的国会大厦，还破坏国会议员的办公室。

去年10月30日巴西总统大选第二轮投票，左翼候选人鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）拿下50.9%选票，险胜时任总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的49.1%得票率，但很多波索纳洛的支持者质疑选举结果。

示威者利马（Sarah Lima）今天告诉法新社，他们要求查验选举结果。

27岁的生产工程师利马说道：「我们需要在这场舞弊选举之后重新建立秩序。」

新上任的巴西司法和公共安全部长迪诺（Flavio Dino）称这次入侵事件，是「以武力强加（示威者）期望的荒谬企图」。

他在推特（Twitter）发文写道「（巴西利亚）联邦特区政府正派遣增援部队，此时地面部队正在行动」。

现任巴西总统鲁拉目前人在圣保罗州（Sao Paulo），他谴责今天的事件是「法西斯狂热分子」所为。

© 2023 AFP