菲律宾黑耶稣游行停办2年后复办

（法新社马尼拉8日电） 数以万计天主教徒今天清晨走上菲律宾马尼拉街头，敬拜1座据信有神奇力量的古老耶稣基督雕像。

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这场为了「黑拿撒勒人」（Black Nazarene）神像举行的「信仰之行」在午夜弥撒后展开，教会人士估计，共吸引超过8万人前来朝圣。

许多菲律宾人认为触摸或靠近「黑拿撒勒人」可以治愈无法治愈的病痛，并带来好运。 前来参加露天弥撒的包括59岁的鲁加斯（Evangeline Rugas），她为患有癫痫无法行走的5岁侄子「祈求奇迹出现」。弥撒现场展示了「黑拿撒勒人」的复制品。

神像本尊是在1600年代初期被带来当时还是西班牙殖民地的菲律宾，许多菲律宾人认为，「黑拿撒勒人」之所以是黑色，是因为从墨西哥运来时，因船上失火被熏黑。

往年「黑拿撒勒人」座驾出巡时，都会有数以十万计信徒朝圣。

这是笃信天主教的菲律宾最大游行活动之一，过去两年因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情取消后，今年恢复举行，但提前在1月9日黑拿撒勒人节的前一天举行，为减少人群数量和感染风险，「黑拿撒勒人」座驾也没有现身游行。

约6公里的行程在供奉「黑拿撒勒人」的奎艾波教堂（Quiapo Church）结束。

© 2023 AFP