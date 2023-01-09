伊朗处决两名反政府示威者 欧盟讨论第4波制裁

（法新社哥本哈根8日电） 伊朗政府昨天处决两名参与「艾米尼之死」示威的男子，欧洲联盟为此将讨论对伊朗实施新一波制裁；丹麦和比利时今天也表示，将各自召见伊朗派驻两国的大使。

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荷兰稍早已宣布要召见伊朗大使。

丹麦外交部将于9日召见伊朗驻丹麦大使。丹麦外交部长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）告诉瑞查新闻社（Ritzau），这是为了尽可能传达最强烈的讯息，即「对人民施暴会招致我方怒火」。

比利时外交部长拉碧（Hadja Lahbib）在推特上发文说，伊朗处决两人，让她深感震惊。她说：「我们与意见一致的欧盟成员国一样将召见伊朗大使。也正讨论新一波欧盟制裁。」

荷兰外交部长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）昨天推文说，伊朗处决两人一事令他惊骇，将召见伊朗大使「以强调我们的严正关切」。

胡克斯特拉还说，欧盟已准备在本月23日举行的外交事务会议上讨论第4波制裁。欧盟去年12月已因伊朗暴力镇压示威，对伊朗实施第3波制裁。

伊朗昨天宣布，两名男子因于去年11月在「艾米尼之死」示威活动中杀害一名安全部队成员，以绞刑处决完毕。

伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年9月中旬疑因未戴好头巾，遭德黑兰宗教警察逮捕，并于拘留期间死亡，引发全国大规模示威。

伊朗的处决行动引发国际谴责，联合国指责这是「基于强迫自白的不公平审判」。

美国表示，这次处决是「伊朗政权镇压示威的关键行动之一」。

© 2023 AFP