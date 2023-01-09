伊朗打击反政府示威 再将3人判处死刑

（法新社德黑兰9日电） 伊朗司法部门今天说，已将3名被控在抗议活动中杀害3名安全部队成员的人判处死刑。由于库德族女子艾米尼之死，在伊朗全国掀起连月示威潮。

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法新社报导，出身伊朗库德族的22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反伊朗严格的女性穿着规定，而被宗教警察羁押后于2022年9月16日死亡，此后伊朗一直受到全国性抗议活动冲击。

加上最新这起处死判决，使得与3个多月来的抗议活动有关被判处死刑总人数达到17人。本案仍可上诉。

被判死的人当中有4人已被处决，另有2人在伊朗最高法院维持原判后等着被处决。

根据伊朗司法部门新闻网站米桑线上（Mizan Online）报导，米尔哈谢希米（Saleh Mirhashemi）、卡兹米（Majid Kazemi）及雅古比（Saeed Yaghoubi）被判处死刑，罪名是「与真主为敌」（moharebeh）。

米桑线上还说，这起2022年11月16日发生在中部伊斯法罕省（Isfahan）导致3名安全部队成员死亡的事件，另有2人被判处徒刑。

米桑线上表示，本案目前所有判决仍可上诉到最高法院。

伊朗本月7日处决卡拉米（Mohammad Mehdi Karami）与侯西尼（Seyyed Mohammad Hosseini），两人被控于2022年11月在德黑兰西方的卡拉吉市（Karaj）杀害1名准军事部队成员。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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