哈利王子出书受访 否认指控王室成员是种族主义者

（法新社伦敦8日电） 哈利王子今天说，他不认为英国王室成员询问他和妻子梅根未出生婴儿的肤色是「种族主义者」，但却是一种「无意识的偏见」，他与梅根都没说过王室成员是种族主义者。

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哈利和梅根2021年接受美国电视脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）访问时提及，一个他们未透露姓名的皇室成员反覆询问两人未出生的儿子亚契（Archie）的肤色。

哈利今天在英国独立电视台（ITV）为宣传其回忆录「备胎」（Spare，暂译）而播出的采访中，否认指责王室的种族主义。

哈利说：「不，我没有。是英国媒体这样说的。」他表示，梅根也没有说王室成员是「种族主义者」。

他表示，「在那个家庭生活过」的他将事件归咎于「无意识的偏见」。

哈利说：「我的理解是因为我自己的经历--种族主义和无意识偏见之间的区别，这两者是不同的。」

哈利的妻子梅根是混血儿，她告诉欧普拉，哈利曾向她转述过数度有人询问他们孩子肤色会多深的谈话细节。

欧普拉问，王室成员是否担心婴儿肤色会「太深」，梅根回答：「我没办法深究原因，但如果你做这种假设，我认为，感觉起来这是个很安全的假设。」

欧普拉的访问促使白金汉宫（Buckingham Palace）罕见代表英国女王伊丽莎白二世发表声明，称「所提出的问题，尤其是种族问题，令人担忧」。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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