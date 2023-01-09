波索纳洛支持者闹首都 警方已夺回国会大厦

（法新社巴西利亚8日电） 巴西极右派前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的数百名支持者今天冲进国会大厦、入侵参众议院，法新社记者表示，巴西安全部队已重新夺回国会大厦。

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波索纳洛的「铁粉」为抗议左翼总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）宣誓就职，同样入侵最高法院和总统府，驱逐这两处暴动者的行动仍在进行当中。

巴西媒体报导，警方逮捕了170人。电视画面显示，警方将波索纳洛支持者排成一列，依序带出总统府外。

巴西参议院维安单位表示，已在参议院逮捕了30人。

鲁拉在去年10月30日的总统大选决选惊险击败波索纳洛，自此之后，波索纳洛的强硬派支持者便在军营外抗议示威，要求军方介入、阻止鲁拉宣誓就职。

上传社群媒体的影片显示，示威者砸毁门窗进入国会大厦，接着一拥而入并破坏议员办公室。

一支影片显示，外头的群众将一名骑警拉下马匹，把他击倒在地。警方在广场周围拉起警戒线之后，发射催泪瓦斯驱散暴动群众，一开始并未收效。

记者工会表示，至少有5名记者被攻击，包括法新社摄影记者，他不仅遭到抗议群众殴打，器材也被偷。

© 2023 AFP