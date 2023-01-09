洪灾重建 巴基斯坦寻求国际援助

（法新社日内瓦9日电） 巴基斯坦今天将寻求国际援助数十亿美元，协助该国去年遭遇毁灭性洪水后的重建工作，并加强其对气候变迁的抵抗能力。

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为满足庞大需求，巴基斯坦和联合国将在日内瓦共同主办国际会议，敦促各国、机构和企业扩大财政等支援，以制定重建与气候韧性的长期计画。

巴基斯坦总理夏巴兹．夏立夫（Shehbaz Sharif）和联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）将为这场为期1天的活动揭幕，届时还将有多位国家元首和政府首脑致词。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）和欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）也将透过视讯连线在会议上发表讲话。

根据巴基斯坦将在明天会议上正式提出的所谓「弹性恢复、复原和重建框架」（Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Framework），总共需要163亿美元。

巴基斯坦政府的目标是运用「国内资源」筹措半数资金，包括开发预算和透过公私伙伴合作。

巴基斯坦也希望国际社会赞助其余金额，并希望今天的会议促成重要的支持承诺。

来自约40国的约450人已报名参加此次活动，其中包括世界银行（World Bank）和几家多边开发银行代表。

© 2023 AFP