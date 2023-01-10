中国警告澳洲：对日本应小心谨慎 记取二战教训

（法新社雪梨10日电） 中国官员今天表示，澳洲企图拉拢亚太区域重要盟友日本之际，不应忘记日本在二战期间对澳洲犯下的战争罪行。

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法新社报导，澳洲中间偏左政府上任后一直努力修复与中国的关系。在保守派前政府领导下，澳中关系严重恶化。

澳洲当局最近还与中国区域竞争对手日本签署一项新的安全协议，此举被认为旨在遏制北京在太平洋区域的影响力。

中国驻澳洲大使肖千表示，考量到日本在二战期间对澳洲的攻击，坎培拉（Canberra）应在信任日本的问题上抱持谨慎态度。

他告诉记者，「在第二次世界大战期间，日本曾入侵澳大利亚、轰炸达尔文（Darwin）、杀害澳大利亚人，并杀死澳军战俘。」

「小心注意未来的状况。这个人曾经威胁你，以后也可能会再度威胁你。」

他说，「中国一直都是你们的朋友。」

2020年，中澳争端最严重的时候，中国对大麦和葡萄酒等澳洲主要出口商品徵收惩罚性关税，并且非正式终止进口澳洲煤炭。

有一段时间，中国当局官员甚至会拒绝接听澳方电话。

澳洲前政府多次质疑北京的人权记录，并推动针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情起源进行独立调查，此举显然惹毛了中国。

肖千坦言，近年来双方贸易「受到干扰」，但表示他希望贸易能「恢复正常」。

© 2023 AFP