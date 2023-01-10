临时政府解散 委内瑞拉反对派提议初选整合分裂

（法新社卡拉卡斯9日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多原本希望他自建的临时政府能把总统马杜洛赶下台，但随着临时政府解散，他现在提议举行初选以整合分裂的反对派，并称马杜洛并非无坚不摧。

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39岁的瓜伊多（Juan Guaido）今天在卡拉卡斯接受法新社访问时说：「我们今天面临的问题是重新整合民主替代方案。一旦民主替代方案得以重新整合，马杜洛（Nicolas Maduro）百分百是可以被击败的。」

委内瑞拉将在2024年举行总统选举。瓜伊多希望能在今年上半年举行初选。

由于内部分裂，反对派最近解散瓜伊多的「临时政府」。马杜洛2018年在有争议的选举连任总统后，临时政府于2019年1月得到美国和其他50个国家的承认。

法新社询问，瓜伊多对那些撤回对「临时政府」支持的老盟友是否感到失望。

瓜伊多表示：「我们专注于我们从一开始就要求的东西：自由选举，自2018年以来一直欠我们的总统选举，（反对派）悬而未决的任务是重新整合民主替代方案。」

「这必须经历重组、重建的过程…，我相信机会就在不远处，那就是初选…，我们必须立即做好准备。」

法新社询问，反对派经历所有分歧后，能否赢得2024年总统选举。

瓜伊多说：「如果团结的话，毫无疑问（可以赢得总统选举）。问题不在于马杜洛，或者更确切的说，我们今天的问题是重新整合民主替代方案。一旦重新整合，马杜洛是百分百可以被击败的…。面对自由和公平选举的可能性，马杜洛绝对是软弱、可以被打败的。」（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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