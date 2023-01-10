丹麦Noma将于2024年底熄灯

（法新社哥本哈根9日电） 世界顶级食肆之一哥本哈根餐厅noma今天表示，将在2024年底关闭，转型为实验厨房。

广告 继续浏览后续

noma在Instagram贴文说：「要继续做noma，我们必须改变…2024年冬季将是我们所知的noma最后一季。」

「我们正在开始新的篇章。」

「2025年，我们的餐厅将转变为大型实验室，一个致力于食品创新和新口味开发的开创性实验厨房，会比以往更广泛分享我们的努力成果。」

noma是丹麦语nordisk（北欧）和mad（食物）的缩写，2003年在哥本哈根市中心开业，2016年一度关闭，但两年后，又在哥本哈根另一个绿意盎然的街区重新开张。

noma经常名列「世界前50大餐厅」榜单前10名，其中 2019年排名第2，2010年至2012年连续3年以及2021年都排名第1。

这不是noma第1次自我改造，疫情期间noma被迫多次关闭超过6个月，2020年夏天改为汉堡和葡萄酒酒吧1个月。

尽管noma将转型为实验厨房，食客们偶尔还是可以尝尝它的口味。noma承诺，会不时在哥本哈根和国外以快闪店的形式一飨饕客。

© 2023 AFP