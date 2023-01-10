加拿大证实订购88架美国F-35战机

（法新社蒙特娄9日电） 加拿大今天证实砸190亿加元（约新台币4408亿元）采购88架美国F-35战斗机以汰换老旧机队，为30年来最大笔投资。

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渥太华当局是在去年3月宣布订购这批战机。

加拿大国防部长安南德（Anita Anand）说：「俄罗斯非法且不正当地入侵乌克兰，中国也在印度太平洋采取日益独断的行为，在我们世界变得愈来愈黑暗时，这项计画显得更加重要。」

她说：「目前这个时刻，我们必须确保我国的国防…包括我们北极地带。」

这项与华府当局以及美国2大企业洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）与普惠公司（Pratt & Whitney）达成的协议，要求第一批战机在2026年交货，整个机队须在2032年到2034年交付。

其他国家，包括德国与瑞士，近几个月也已签署F-35战机合约。F-35战机被视为当今性能最佳的战斗机。

加拿大过去经常采购美国军事设备，以确保与北大西洋公约组织（NATO）盟国和北美航太防卫司令部（NORAD）的互通性。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）2015年上任时曾承诺，鉴于F-35价格过于昂贵，加拿大不会予以采购。

安南德今天说：「加拿大坚信F-35对我国而言是最佳的战斗机，对加拿大人而言价格最优。」

© 2023 AFP