印尼7.6强震民宅学校受损至少一伤 澳洲也有感

（法新社雅加达10日电） 印尼和东帝汶外海深处今晨发生规模7.6强震，导致附近岛屿民宅和学校受损，居民惊慌逃出，已知至少一人受伤，连澳洲达尔文（Darwin）也感受到摇晃。

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美国地质调查所（USGS）通报震央在印尼安汶岛（Ambon）南方427公里，震源深度95公里。

印尼气象气候暨地球物理局（BMKG）表示，帝汶岛（Timor）、摩鹿加群岛（Maluku Islands）和巴布亚（Papua）都有感，并且通报一些余震规模5.5。

安汶一名印尼居民告诉法新社：「我当时在床上，感觉有点晃。我一醒来发现很多朋友也有感觉。」

印尼国家灾害应变总署（BNPB）指出，塔宁巴群岛（Tanimbar Islands）至少15栋民宅和2间学校受损。

总署表示，感受到最强烈的震动的是塔宁巴群岛最大城镇萨翁拉基（Saumlaki），当地人口约8000人。

总署发言人今天在声明中说：「至于伤亡情况，当地灾害机构通报有1人受伤。（在塔宁巴）感受到3到5秒强烈摇晃。」声明还说：「民众惊慌失措，吓得夺门而出。」

印尼气象气候暨地球物理局起初警告可能发生海啸，随后解除警报。

远在澳洲北领地（Northern Territory）首府达尔文也有感，至少1000人向澳大利亚地球科学中心（Geoscience Australia）通报感受到地牛翻身。

推特用户@OreboundImages发文说：「刚刚达尔文这里持续剧烈摇晃，看来北方发生相当严重的地震。」

还有其他达尔文居民说：「超级大！持续了好久，整个房子都在摇晃。」

© 2023 AFP