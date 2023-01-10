培训中国军方飞行员被捕 前美陆战队飞官质疑有政治动机

（法新社雪梨10日电） 美国前陆战队飞官杜甘（Daniel Edmund Duggan）被控非法培训中国军方飞行员，在澳洲被捕。律师今天说，杜甘认为自己是因政治动机而遭到逮捕，将对抗自澳洲引渡到美国的程序。

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杜甘去年底在澳洲被捕，现在面临被引渡到美国的命运，他在美国被控违反武器禁运令。

54岁的杜甘是备受推崇的喷射机飞行员，他在美国陆战队服役12年，晋升到少校，担任战术飞行教官。

2016年提出的起诉书声称，杜甘离开军队后，向「中国外籍人士」提供「防卫服务」，违反美国武器管制法律。这份起诉书到了去年12月才公开。

辩护律师米拉里斯（Dennis Miralis）今天说，杜甘遭到「任意」逮捕，看起来是华府为了取得影响中国的筹码而采取的行动。

他在雪梨短暂出庭后对记者说：「在我们看来，这项控诉是美国在与中国进入地缘政治紧张时期之际提出。」

米拉里斯又说，杜甘对他被指控的罪名有异议，且「有鉴于指控的政治性质，杜甘没有资格自首」。

美国政府声称杜甘2010年到2012年因为训练「中华人民共和国军方飞行员」，收到超过11万澳币（约新台币235万元）的酬劳。

根据起诉书，杜甘在中国与南非一所测试飞行学院培训这些飞行员，希望他的6个孩子能「因此一辈子不愁吃穿」。

起诉书提到，由于他有符合「北大西洋公约组织（NATO）标准」的海军飞行经验，因此被延揽为教官。

杜甘2002年离开陆战队后迁居澳洲，取得澳洲公民身分，并在冒险飞行公司「塔斯马尼亚捍卫战士」（Top Gun Tasmania）工作。

根据澳洲公司纪录，杜甘于2014年左右搬到北京。他去年10月回到澳洲，数周后，在美国政府要求下被捕。

米拉里斯说，杜甘后来被归类为「因涉极端高风险而须受限的囚犯」。

杜甘的妻子萨菲琳（Saffrine）在网路请愿，敦促澳洲检察总长释放杜甘，别让他被引渡到美国。

萨菲琳写道：「丹尼尔（Daniel，杜甘名）现在觉得自己是美国政府与中国政治纷争下的受害者，他本身没有错。丹尼尔是因为放弃美国公民身分才被盯上。」

在杜甘被捕的同一周，英国与澳洲正好发布警告，指中国企图招募退役军方飞官。

© 2023 AFP