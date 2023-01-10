巴西示威群众大闹政府建物 无价艺术藏品受损

（法新社巴西利亚10日电） 巴西前总统波索纳洛的大批支持者周末冲进政府机关，所到之处一片狼藉，连无价艺术品也不能幸免，有画作被割破、雕像被喷漆乱涂，法国国王路易十四时期的时钟也被砸烂。

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约1500名波索纳洛（Jair Bolsonaro）支持者闯入总统府、最高法院和国会，这些建物出自巴西建筑师尼麦尔（Oscar Niemeyer）之手，本身就是现代建筑的瑰宝。

这些未来主义建筑都以尼麦尔标志性的曲线为特色，对许多人来说，这些公共建筑是联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）1987年将巴西利亚列入世界遗产的原因之一。

每一栋建筑内部都充满珍稀的装饰、巴西现代艺术家的作品，或其他国家赠与的艺术品。但这些建筑的窗户如今大多都被入侵的暴徒打破。

巴西国家艺术史遗产研究所（Iphan）发布声明表示，研究所为这些建筑遭受的损害「深感痛心」，很快会请专家评估修复需求。

以下是一些最具代表性的受损作品：

● 「正义」雕像遭喷漆

最高法院前的三权广场（Square of the Three Powers）竖立着一座名为「正义」（Justice）的花岗岩雕像，是巴西艺术家瑟斯奇亚提（Alfredo Ceschiatti）于1961年所塑。

这座雕像高逾3公尺，呈现一名蒙眼女子的坐姿，膝上放着一把剑。

1月8日，这座雕像的胸口被喷漆写上「你输了，可怜的傻瓜」。

在极右派前总统波索纳洛于选举中败给左翼的鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）后，波索纳洛的支持者就质疑电子投票箱的可靠性，当时最高法院法官巴洛索（Luis Roberto Barroso）对波索纳洛支持者说了这句话。

● 路易十四时期的时钟被砸烂

有人发现，法国国王路易十四（Louis XIV）时代的制钟大师马提诺（Balthazar Martinot）所造的精美时钟被摔在巴西总统府3楼地上，棕色和金色外壳严重受损，钟盘上破了个洞。

总统府表示，这是路易十四送给葡萄牙王室的礼物，1808年随着躲避拿破仑大军的葡萄牙国王约翰六世（Joao VI）来到巴西。

马提诺只制作了两座这样的时钟，另一座的尺寸小了一半，目前在巴黎凡尔赛宫展出。

负责管理总统府文物的卡巴友（Rogerio Carvalho）说，要修复被砸坏的这座钟会「非常困难」。

● 现代主义画作被割破

巴西现代主义艺术家卡法甘迪（Di Cavalcanti）的画作「穆拉托人」（Mulattoes）原本挂在总统府3楼的贵族厅，如今也严重毁损。

总统府表示，这幅描绘4名女子的作品完成于1962年，这次被示威群众「捅了7刀」，「其价值估计在800万雷亚尔（约150万美元，相当于新台币4570万元），但这样的艺术品通常在拍卖会上能以5倍多的价格售出」。

● 具有历史意义的桌子被拿来当路障 巴西前总统库比希克（Juscelino Kubitschek）的工作桌也已损坏。他于1960年在一片草原上建成了巴西利亚。

总统府表示，这张深棕色桌子由尼麦尔和独生女安娜马利亚（Anna Maria）设计，却被抗议群众翻过来当作路障，阻挡执法人员进入。

© 2023 AFP