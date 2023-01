巴西示威群众大闹政府建物 无价艺术藏品受损

(法新社巴西利亚10日电) 巴西前总统波索纳洛的大批支持者周末冲进政府机关,所到之处一片狼藉,连无价艺术品也不能幸免,有画作被割破、雕像被喷漆乱涂,法国国王路易十四时期的时钟也被砸烂。

约1500名波索纳洛(Jair Bolsonaro)支持者闯入总统府、最高法院和国会,这些建物出自巴西建筑师尼麦尔(Oscar Niemeyer)之手,本身就是现代建筑的瑰宝。

这些未来主义建筑都以尼麦尔标志性的曲线为特色,对许多人来说,这些公共建筑是联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)1987年将巴西利亚列入世界遗产的原因之一。

每一栋建筑内部都充满珍稀的装饰、巴西现代艺术家的作品,或其他国家赠与的艺术品。但这些建筑的窗户如今大多都被入侵的暴徒打破。

巴西国家艺术史遗产研究所(Iphan)发布声明表示,研究所为这些建筑遭受的损害「深感痛心」,很快会请专家评估修复需求。

以下是一些最具代表性的受损作品:

● 「正义」雕像遭喷漆

最高法院前的三权广场(Square of the Three Powers)竖立着一座名为「正义」(Justice)的花岗岩雕像,是巴西艺术家瑟斯奇亚提(Alfredo Ceschiatti)于1961年所塑。

这座雕像高逾3公尺,呈现一名蒙眼女子的坐姿,膝上放着一把剑。

1月8日,这座雕像的胸口被喷漆写上「你输了,可怜的傻瓜」。

在极右派前总统波索纳洛于选举中败给左翼的鲁拉(Luiz Inacio Lula da Silva)后,波索纳洛的支持者就质疑电子投票箱的可靠性,当时最高法院法官巴洛索(Luis Roberto Barroso)对波索纳洛支持者说了这句话。

● 路易十四时期的时钟被砸烂

有人发现,法国国王路易十四(Louis XIV)时代的制钟大师马提诺(Balthazar Martinot)所造的精美时钟被摔在巴西总统府3楼地上,棕色和金色外壳严重受损,钟盘上破了个洞。

总统府表示,这是路易十四送给葡萄牙王室的礼物,1808年随着躲避拿破仑大军的葡萄牙国王约翰六世(Joao VI)来到巴西。

马提诺只制作了两座这样的时钟,另一座的尺寸小了一半,目前在巴黎凡尔赛宫展出。

负责管理总统府文物的卡巴友(Rogerio Carvalho)说,要修复被砸坏的这座钟会「非常困难」。

● 现代主义画作被割破

巴西现代主义艺术家卡法甘迪(Di Cavalcanti)的画作「穆拉托人」(Mulattoes)原本挂在总统府3楼的贵族厅,如今也严重毁损。

总统府表示,这幅描绘4名女子的作品完成于1962年,这次被示威群众「捅了7刀」,「其价值估计在800万雷亚尔(约150万美元,相当于新台币4570万元),但这样的艺术品通常在拍卖会上能以5倍多的价格售出」。

● 具有历史意义的桌子被拿来当路障 巴西前总统库比希克(Juscelino Kubitschek)的工作桌也已损坏。他于1960年在一片草原上建成了巴西利亚。

总统府表示,这张深棕色桌子由尼麦尔和独生女安娜马利亚(Anna Maria)设计,却被抗议群众翻过来当作路障,阻挡执法人员进入。

