拜登私人律师清智库办公室 发现副总统任内机密文件

(法新社华盛顿9日电) 美国白宫今天表示,总统拜登的私人律师清理华府一间智库的办公室时,发现拜登担任欧巴马副总统时期的机密文件。拜登有时会把这个智库当作办公空间。

广告 继续浏览后续

拜登的法律顾问索柏(Richard Sauber)说,拜登的律师去年11月清理这个办公空间时,发现了拜登担任副总统时期的机密文件,并把文件交给处理这类资料的国家档案局(National Archives)。

索柏在声明中说:「白宫正与司法部和国家档案局合作。」

索柏称这是「少量有机密记号的文件」,是在与宾州大学(University of Pennsylvania)有关的智库宾州拜登外交和全球参与中心(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement)发现的。这些文件当时摆放在「上锁的储藏柜」里。

他说,「这些文件不是国家档案局先前要求或询问的资料」,交出文件后,拜登的律师也与当局合作,「以确保欧巴马与拜登政府的档案都妥善地交给档案局」。

哥伦比亚广播公司新闻网(CBS News)报导,司法部长贾兰德(Merrick Garland)已指派芝加哥联邦检察官检视文件,联邦调查局(FBI)也展开调查。根据报导,拜登的私人律师发现约10份文件,一名不愿具名的知情人士说,这些文件没有提及核子机密。

前总统川普2020年败选后,把白宫的文件搬到他的海湖俱乐部(Mar-a-Lago)住处,在迟未回应配合取回文件的要求后,有关当局去年8月搜查他的住处。

FBI在川普的佛州俱乐部发现数以千计的政府文件,包括100多份标注机密的文件,有些还标为最高机密,其中据称包含中国、伊朗与核子机密的敏感情资。

© 2023 AFP