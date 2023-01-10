拜登私人律师清智库办公室 发现副总统任内机密文件

（法新社华盛顿9日电） 美国白宫今天表示，总统拜登的私人律师清理华府一间智库的办公室时，发现拜登担任欧巴马副总统时期的机密文件。拜登有时会把这个智库当作办公空间。

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拜登的法律顾问索柏（Richard Sauber）说，拜登的律师去年11月清理这个办公空间时，发现了拜登担任副总统时期的机密文件，并把文件交给处理这类资料的国家档案局（National Archives）。

索柏在声明中说：「白宫正与司法部和国家档案局合作。」

索柏称这是「少量有机密记号的文件」，是在与宾州大学（University of Pennsylvania）有关的智库宾州拜登外交和全球参与中心（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）发现的。这些文件当时摆放在「上锁的储藏柜」里。

他说，「这些文件不是国家档案局先前要求或询问的资料」，交出文件后，拜登的律师也与当局合作，「以确保欧巴马与拜登政府的档案都妥善地交给档案局」。

哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）报导，司法部长贾兰德（Merrick Garland）已指派芝加哥联邦检察官检视文件，联邦调查局（FBI）也展开调查。根据报导，拜登的私人律师发现约10份文件，一名不愿具名的知情人士说，这些文件没有提及核子机密。

前总统川普2020年败选后，把白宫的文件搬到他的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）住处，在迟未回应配合取回文件的要求后，有关当局去年8月搜查他的住处。

FBI在川普的佛州俱乐部发现数以千计的政府文件，包括100多份标注机密的文件，有些还标为最高机密，其中据称包含中国、伊朗与核子机密的敏感情资。

© 2023 AFP