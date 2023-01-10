枪杀安倍犯嫌精神鉴定适合受审 将依杀人罪起诉

（法新社东京10日电） 日本媒体今天报导，当局在经过冗长的精神鉴定分析后判定，涉嫌枪杀前首相安倍晋三的42岁犯嫌山上彻也，精神状态适合受审。检方将在1月13日前依杀人罪将他起诉。

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山上彻也的鉴定留置期限于1月10日结束，日本当地时间今天下午3时过后，奈良西警察署前聚集大批媒体，等待山上彻也从大阪拘留所搭乘警车抵达。他过去5个月都在大阪接受精神鉴定。

日媒报导，精神鉴定通常仅需2到3个月，山上却花了5个月，属于特例。

戴着白色口罩和眼镜的山上彻也步下警车，几乎遮住双眼的浏海与上次露面时相比几乎没有变化。这是他自2022年7月25日以来，时隔169天再次出现在镜头前。

山上彻也在大阪拘留所期间，陆续收到民众寄来的现金及衣物等物品，甚至还有民众发动请求为山上减刑的网路连署，已获万人响应，且人数持续增加。

山上的亲属表示，寄给山上的现金邮寄挂号截至目前为止超过100万日圆（约新台币23万元）。此外，山上为了通过英文检定1级，在拘留所期间一直阅读参考书。律师则表示，山上会购买报纸和周刊，阅读自己事件的相关报导。

日本放送协会（NHK）报导，山上在去年11月前曾两度与妹妹见面，但之后就以「只是在浪费时间」为由拒绝会面，目前偶尔保持信件往来。

「读卖新闻」报导，精神鉴定结果认定山上符合起诉条件。NHK报导，检方将在13日前将他以杀人罪以及违反枪刀法等罪名起诉。当地警方和检方拒绝就此评论。

安倍晋三去年7月8日在奈良街头助选时遭到枪击，犯案的山上彻也当场被捕。山上因母亲大量捐款给「旧统一教」（现称世界和平统一家庭联合会）导致破产，因此对旧统一教心生恨意，才会锁定他认为与教会有关联的安倍行凶。

媒体报导，对山上的精神鉴定聚焦于他和母亲的关系及成长环境。

日本政府罕见为安倍举办国葬。安倍虽然不是教会信徒，但也跟美国前总统川普一样，曾出席统一教附随组织的活动并发表演说。统一教惯常邀请政要和名人在集会上发表演说，以建立威信。

统一教于1954年由文鲜明在南韩创立，1970年代和1980年代曾在全球掀起热潮，在美国的信徒有时被称为「文信徒」（Moonies）。

安倍遇刺后，教会和诸多保守派人士、执政党议员的紧密关系意外曝光，引发众怒，日本首相岸田文雄政府的民意支持度随之暴跌。

岸田已下令政府展开调查，统一教在日本恐因此丧失注册宗教组织可享有的免税待遇，但应可继续运作。

© 2023 AFP