比利时疑似贩毒集团枪击案 11岁女孩丧生

（法新社布鲁塞尔9日电） 比利时官员说，1名11岁女孩今天在枪击事件中丧生，枪击事件疑似与比利时港口城市安特卫普猖獗的非法毒品交易有关。

广告 继续浏览后续

当地警方告诉比利时通讯社（Belga News Agency），攻击者向梅克桑（Merksem）地区的一间房屋发射子弹，女孩遭流弹击中丧命。

比利时内政部长佛林登（Annelies Verlinden）推文表示：「1名无辜儿童死亡的可怕悲剧。调查正在进行，但我们将尽一切所能逮捕这些无情的罪犯。」

安特卫普（Antwerp）检察官办公室发言人说，目前正在 「调查」与毒品交易的关联性。

不过，安特卫普市长德威弗（Bart De Wever）告诉比利时法兰德斯广播电视台（VRT），枪击案中遭开火的房屋属于1个已知参与毒品交易的家庭，这次攻击似乎是复仇的行为。

他说：「毒品战争正在进行，罪犯攻击其他罪犯的房子。我们已经目睹这一切几个月了，我一直以来害怕的事情发生了，有1个无辜的受害者，1个孩子。」

就在发生11岁女孩丧命的消息之际，比利时当局将于明天宣布安特卫普港古柯硷查获量创下新高纪录，预计总量超过100吨。

安特卫普港和附近的荷兰鹿特丹港（Rotterdam）是古柯硷从拉丁美洲进入欧洲的两个主要门户。

随着毒品交易猖獗，暴力事件也增加。安特卫普检方说，过去5年，已办理200多起与毒品走私有关的暴力事件。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

© 2023 AFP