缅甸以无证为由 判逾百洛兴雅人2到5年徒刑

（法新社仰光10日电） 缅甸当局以试图在「没有合法证件」的情况下前往马来西亚为由，判处包括十几名儿童在内的112名洛兴雅（Rohingya）人2到5年徒刑。

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根据「缅甸新光报」（Global New Light of Myanmar），当地警方表示，这些人上个月在缅甸南部伊洛瓦底省（Ayeyarwady）被捕，并于1月6日遭判刑。

报导指出，这些儿童在8日被移送到商业中心仰光附近的「青少年培训学校」，不过文中没有提到更多细节。

报导中将这群人称为「孟加拉人」，这是对这个穆斯林少数民族的贬义词。他们在佛教徒占多数的缅甸被剥夺公民身分，且经常需要获得许可才能旅行。

2017年缅甸进行军事镇压，遭谋杀、性侵与纵火等骇人听闻的故事发生在洛兴雅人身上，导致数十万人逃往邻国孟加拉。

每年都有成千上万的洛兴雅人冒着生命危险，从缅甸和孟加拉的难民营逃往穆斯林占多数的马来西亚和印尼。

有关当局表示，一艘载有近200名洛兴雅人、以妇孺为主的木船，8日停靠印尼西岸，这是去年11月以来的第5次。

根据联合国难民事务高级专员公署（UNHCR），据信去年有超过2000名洛兴雅人尝试这趟危险行程。

© 2023 AFP